Beyond Meat Aktie News: Bullen treiben Beyond Meat am Abend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 126,1 Prozent auf 1,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 126,1 Prozent auf 1,46 USD. Bei 1,53 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.555.426 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,64 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 354,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,50 USD. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.
Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 74,96 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,19 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen