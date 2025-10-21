Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Nachmittag stark

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 45,9 Prozent auf 2,15 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 45,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.161.790 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,64 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 209,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 76,69 Prozent sinken.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD einfahren.

