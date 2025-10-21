Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schießt am Dienstagabend hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 85,0 Prozent auf 2,72 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 85,0 Prozent im Plus bei 2,72 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 121.843.292 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,64 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 59,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2025 bei 0,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,19 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,918 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

