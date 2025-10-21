DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026

21.10.25 12:44 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.

Wer­bung

Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land für zunächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet und seitdem regelmäßig verlängert. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren können nur mit wenigen Ausnahmen das Land verlassen. Im August war das bis dahin geltende Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 aufgehoben worden, was zu erhöhten Ausreisezahlen von jungen Männern unter anderem nach Deutschland führte./ast/DP/mis