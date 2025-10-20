NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 182,88 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 182,88 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 181,74 USD. Bei 183,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 4.969.870 Aktien.

Bei einem Wert von 195,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,63 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 202,86 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI

Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht

TSMC-Aktie mit Allzeithoch: KI-Boom und NVIDIA treiben Quartalsgewinn in neue Höhen