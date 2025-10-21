SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 238,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 238,05 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 236,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,15 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 167.855 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Bei 209,70 EUR fiel das Papier am 16.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 289,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

