Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow letztlich fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Kursentwicklung

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

21.10.25 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 wagte sich am zweiten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 25.127,13 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,005 Prozent leichter bei 25.139,80 Punkten, nach 25.141,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25.043,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.178,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 24.626,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.180,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20.361,47 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,79 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.195,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 10,97 Prozent auf 20,33 USD), Atlassian (+ 6,25 Prozent auf 168,71 USD), Lululemon Athletica (+ 5,20 Prozent auf 181,39 USD), Adobe (+ 4,12 Prozent auf 357,55 USD) und Axon Enterprise (+ 3,50 Prozent auf 707,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-3,03 Prozent auf 358,79 USD), JDcom (-2,75 Prozent auf 32,83 USD), CSX (-2,56 Prozent auf 35,73 USD), Alphabet A (ex Google) (-2,37 Prozent auf 250,46 USD) und AppLovin (-2,35 Prozent auf 552,64 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26.469.878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
