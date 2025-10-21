NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

NASDAQ 100-Performance im Blick

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 derzeit.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 25.148,66 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 25.139,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.141,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25.043,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.178,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.626,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 23.180,06 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 21.10.2024, einen Wert von 20.361,47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,89 Prozent nach oben. Bei 25.195,28 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 10,18 Prozent auf 20,19 USD), Lululemon Athletica (+ 5,86 Prozent auf 182,54 USD), Atlassian (+ 5,16 Prozent auf 166,98 USD), Adobe (+ 3,99 Prozent auf 357,09 USD) und Cognizant (+ 2,70 Prozent auf 68,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-3,86 Prozent auf 355,72 USD), AppLovin (-2,61 Prozent auf 551,19 USD), JDcom (-2,46 Prozent auf 32,93 USD), Broadcom (-2,14 Prozent auf 341,76 USD) und Marvell Technology (-2,02 Prozent auf 84,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13.838.025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net