US-Regierung erwägt umfassende Software-basierte Exportbeschränkungen

DOW JONES--Die Trump-Administration erwägt weitreichende Beschränkungen für Exporte nach China, die von US-Software abhängig sind.

Die Softwarebeschränkungen seien das, worauf sich Präsident Trump Anfang des Monats in den sozialen Medien bezog, als er mit Maßnahmen gegen "kritische Software" drohte, so mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber dem Wall Street Journal. Reuters hatte zuvor über die Einzelheiten der Beschränkungen berichtet.

Die Beschränkungen könnten sich möglicherweise auf die Ausfuhr von Technologie, Teilen für die Luft- und Raumfahrt und medizinischen Geräten auswirken, da viele Güter des täglichen Bedarfs mit Hilfe von Software aus den USA hergestellt werden, so Experten.

Die USA werden die Drohung aber möglicherweise nicht wahr machen. Sie ist nur eine der Handelsdrohungen, die das bevorstehende Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping überschatten.

