SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 237,75 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 237,75 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 236,50 EUR. Mit einem Wert von 241,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.545 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,24 Prozent. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 13,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,89 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

