SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 239,30 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 239,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 236,50 EUR. Bei 241,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 523.127 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 18,47 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

