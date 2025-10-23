DAX24.098 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1588 -0,2%Öl65,98 +2,5%Gold4.112 +0,5%
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Profil
Aktienentwicklung

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain

23.10.25 12:04 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 231,10 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 231,10 EUR abwärts. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,70 EUR nach. Bei 239,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.013.067 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 22,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,89 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
13:16SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:01SAP SE BuyDeutsche Bank AG
08:31SAP SE BuyUBS AG
08:11SAP SE OverweightBarclays Capital
08:01SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
