SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 231,10 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 231,10 EUR abwärts. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,70 EUR nach. Bei 239,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.013.067 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 22,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,89 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht