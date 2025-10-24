SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 238,20 EUR.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 238,20 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,90 EUR nach. Bei 241,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 75.294 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 209,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 13,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 288,89 EUR.
Am 22.10.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. SAP SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
