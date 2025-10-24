SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 238,90 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 238,90 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,70 EUR ab. Mit einem Wert von 241,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 406.457 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 15,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 13,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 288,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 9,08 Mrd. EUR gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

