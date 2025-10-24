SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 238,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 238,90 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,70 EUR ab. Mit einem Wert von 241,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 406.457 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 15,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 13,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 288,89 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 9,08 Mrd. EUR gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
SAP-Aktie nach Zahlen dennoch stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|23.10.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen