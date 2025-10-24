Scout24 Aktie
Marktkap. 7,37 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,40 €
|Abst. Kursziel*:
28,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
