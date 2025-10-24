DAX 24.268 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +5,9%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,31 -0,6%Gold 4.041 -0,9%
Marktkap. 7,37 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,40 €		 Abst. Kursziel*:
28,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

