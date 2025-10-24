DAX 24.268 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,31 -0,6%Gold 4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar
Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch? Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,78 EUR +0,23 EUR +1,04 %
STU
20,05 CHF +0,16 CHF +0,80 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,23 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

11:21 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
21,78 EUR 0,23 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern hänge einstweilen in einer Umbauphase, schrieb Johannes Schaller in seiner am Montag vorliegenden Auswertung ordentlicher Quartalsergebnisse. Langfristig bleibt er optimistisch, auch wenn er seine Schätzungen für 2026 kappte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,75 €		 Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

11:21 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
09:16 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
24.10.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
Benzinga Rigetti, MP Materials, And STMicroelectronics Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Oct. 20-Oct. 24): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen