STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 19,23 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern hänge einstweilen in einer Umbauphase, schrieb Johannes Schaller in seiner am Montag vorliegenden Auswertung ordentlicher Quartalsergebnisse. Langfristig bleibt er optimistisch, auch wenn er seine Schätzungen für 2026 kappte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,75 €
|Abst. Kursziel*:
28,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:21
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
