London Stock Exchange (LSE) Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy hob in seinem am Montag vorliegenden Resume der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Zudem sinken seine KI-Bedenken./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
119,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,90 £		 Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,82 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

