AKTIE IM FOKUS: Auto1 nähern sich Jahreshoch - Neue Aufbereitungsstandorte
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von AUTO1 steuern am Dienstag wieder auf ihre Charthürde bei 30 Euro im Bereich ihres Jahreshochs zu. Zuletzt gewannen die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers 4,7 Prozent auf 29,50 Euro. Am Morgen meldeten die Berliner die Ausweitung ihrer Aufbereitungskapazitäten um drei Standorte in Italien, Österreich und den Niederlanden.
Für die Analystin Doyinsola Sanyaolu von der Citigroup passt dies zum Vorhaben, das Wachstum im Retail-Geschäft Autohero in nächster Zeit in Schwung zu bringen. Höhere Kosten dafür habe der Konzern bereits signalisiert. Die Expertin kann sich vorstellen, dass der mittelfristige Absatzkonsens anzieht./ag/jha/
