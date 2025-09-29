thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: TKMS plant höhere Profitabilität und Dividende
Die thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS will das erwartete starke Wachstum im Marineschiffbau dazu nutzen, um in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen Rate (CAGR) von 10 Prozent zu wachsen.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen, das der Ruhrkonzern in Kürze abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen will, rechnet mit einer Verdoppelung seines adressierbaren Marktes bis zum Jahr 2033. Das geht aus einer Präsentation zu einem Kapitalmarkttag im Vorfeld der geplanten Börsennotierung hervor.
Als zentrales strategisches Ziel peilt TKMS an, die bereinigte mittelfristige EBIT-Marge auf mehr als 7 Prozent zu steigern. Im dritten Quartal hatte die Marge noch bei 5,5 Prozent gelegen. TKMS hat seine Profitabilität in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.
Das Unternehmen kündigte ferner an, 30 bis 50 Prozent des den Aktionären zustehenden Nettogewinns als Dividende ausschütten zu wollen.
Anfang August hatten die Aktionäre von thyssenkrupp auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für die Abspaltung von TKMS gegeben. Mitte Oktober wird die Börsennotierung der TKMS AG und Co. KGaA in Frankfurt erwartet.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 11,52 Euro.
Von Olaf Ridder
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere thyssenkrupp News
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:06
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:06
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen