Zukauf: Director vergrößert Depot um Ottobock-Aktien

Insider-Alarm

Bei Ottobock kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Ottobock meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 07.10.2025. Der Aktien-Deal wurde am 10.10.2025 bekannt gemacht. Jörn, Arne, Sonstige Führungsperson bei Ottobock, fügte am 07.10.2025 1.515 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 66,00 EUR aufgerufen. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Ottobock-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via bei .

Die Ottobock-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,10Prozent auf 69,00 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 5.788 Ottobock-Aktien den Besitzer.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 07.10.2025 erfasst. 6.060 Anteile für jeweils 66,00 EUR kaufte Sonstige Führungsperson, Kreitz, Dr. Arne bei Ottobock damals an.

Redaktion finanzen.net