Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse

Vor Bilanzvorlage

Was Experten von der Citigroup-Bilanz erwarten.

Citigroup wird am 14.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,73 USD je Aktie gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,09 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 51,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,43 USD, gegenüber 5,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 85,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net