Wie ihre Konkurrenten hat auch Citigroup im ersten Quartal von den Unsicherheiten an den Finanzmärkten profitiert.

Citigroup hatte zum Jahresauftakt dank der starken Aktivitäten an den Kapitalmärkten und Zuwächsen in den anderen Sparten deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresabschnitt um rund ein Fünftel auf etwas mehr als vier Milliarden Dollar (3,6 Mrd Euro) geklettert, teilte die Bank ebenfalls am Dienstag mit. Neben den um drei Prozent höheren Erträgen profitierte sie auch von sinkenden Kosten. Das Ergebnis fiel etwas besser als erwartet aus.

Konzernchefin Jane Fraser sieht die Bank nach den ersten drei Monaten auf Kurs, die Eigenkapitalrendite bis Ende des kommenden Jahres auf 10 bis 11 Prozent und damit in etwa auf das Niveau der Konkurrenz zu steigern. Im ersten Quartal habe dieser Wert bei 9,1 Prozent und damit deutlich höher als vor einem Jahr gelegen. Fraser will die Rendite unter anderem über den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen und dem Streichen mehrerer Führungsebenen erhöhen.

Die Papiere der Citigroup notieren im NYSE-Handel zeitweise 2,47 Prozent höher bei 64,78 US-Dollar.

