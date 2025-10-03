ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach dem Kapitalmarkttag der vor der Abspaltung stehenden Sparte. Auftragsgewinne und die Projektpipeline untermauerten dies. Er sieht insgesamt einen soliden Startpunkt für die eigenständige Anlagestory./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
