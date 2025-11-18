thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 9,10 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 3,8 Prozent auf 9,10 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,04 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,12 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 142.354 Aktien.
Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 17,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,51 EUR am 18.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,143 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,70 EUR an.
thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.
thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.
Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,274 EUR je Aktie.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
