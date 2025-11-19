thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 9,17 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,24 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 308.264 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 2,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 71,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,70 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,274 EUR fest.

