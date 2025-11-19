thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,13 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 9,13 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 9,05 EUR. Mit einem Wert von 9,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 63.322 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 14,55 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 71,68 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,70 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

