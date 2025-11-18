thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 9,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 9,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 796.438 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 17,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2024 (2,51 EUR). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 72,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,143 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,70 EUR an.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 09.12.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

