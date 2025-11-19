DAX23.201 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,42 -0,6%Gold4.114 +1,1%
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 38,5 Millionen zu

19.11.25 10:55 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 38,5 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 33,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,14 (zuvor: 4,13) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)