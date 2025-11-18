thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 9,23 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 9,23 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,04 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 514.875 thyssenkrupp-Aktien.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,51 EUR fiel das Papier am 18.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 72,78 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,143 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.12.2025 erwartet. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,274 EUR fest.

