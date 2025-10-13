thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 12,98 EUR abwärts.
Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,98 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 12,89 EUR ein. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.402.483 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 2,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,82 EUR.
Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,281 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
