thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 12,46 EUR.
Die Aktie verlor um 11:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 12,46 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 12,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.148.888 thyssenkrupp-Aktien.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 7,14 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 75,18 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,82 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.
Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,281 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
