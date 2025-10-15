DAX24.205 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.288 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±-0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.048 -1,6%Euro1,1617 +0,1%Öl62,87 +1,0%Gold4.192 +1,2%
MÄRKTE EUROPA/US-Zinssenkungsfantasie stützt - LVMH im Haussemodus

15.10.25 13:44 Uhr
Aktien
AIXTRON SE
13,18 EUR 0,05 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
888,70 EUR 41,60 EUR 4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aurubis
108,60 EUR 2,30 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,28 EUR 0,56 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
99,00 EUR -3,10 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hermès (Hermes International)
2.160,00 EUR 71,00 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kering
318,55 EUR 0,40 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
51,34 EUR -1,08 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
596,80 EUR 12,40 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.794,50 EUR -40,50 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
159,40 CHF 8,40 CHF 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
29,88 EUR -1,36 EUR -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
24,63 EUR -0,18 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vossloh AG
81,60 EUR -5,50 EUR -6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Übergeordnet nach oben geht es mit den Kursen an den europäischen Aktienmärkten am Mittwochmittag. "Die Stimmung profitiert von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank", so ein Marktteilnehmer. US-Notenbankchef Jerome Powell sagte, der Arbeitsmarkt schwäche sich deutlich ab, und die langfristigen Inflationserwartungen entsprächen dem Ziel der US-Notenbank. Die Notenbank denke nun auch über ein Ende der Anleihenverkäufe nach. "Wer sich wundert, warum der Markt in der Lage ist, sämtliche negative Nachrichten abzuschütteln, findet hier seine Erklärung", so CMC. Die Fed werde den Markt bald mit Liquidität fluten und ein großer Teil dieses Geldes seinen Weg in den Aktienmarkt finden.

Wer­bung

Zwar stagniert der DAX bei 24.230 Punkten, dafür notiert der Euro-Stoxx-50 mit Aufschlägen von 1,3 Prozent fest. Stützend wirken hier eine haussierende LVMH-Aktie sowie feste ASML-Titel. Der Euro zeigt sich angesichts der Zinssenkungsfantasie in den USA befestigt bei 1,1627 Dollar - und das obgleich die Renditen an den Anleihemärkten fallen. Das Umfeld bleibt ideal für Gold. Das Edelmetall eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch und geht am Mittag bei 4.200 Dollar die Feinunze um.

In Paris schießen LVMH um 13,6 Prozent nach oben. Der Konzern ist im vergangenen Quartal auf Wachstumskurs zurückgekehrt. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz um 1 Prozent gestiegen. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Nach den Umsatzzahlen hat Bernstein das Kursziel für LVMH auf 700 von 600 Euro angehoben und die Einstufung "Outperform" bekräftigt. Im Fahrwasser von LVMH steigen Hermes um 6,2 Prozent, Kering um 6,3 Prozent und Richemont um 5,1 Prozent. Der französische Leitindex CAC-40 zieht um 2,3 Prozent an.

Positiv aufgenommen werden auch die Geschäftszahlen von ASML, dem größten Titel im Euro-Stoxx-50. Die Aktien steigen um 4,1 Prozent. "Bis auf den Umsatz liegen die Zahlen alle mindestens im Rahmen der Prognosen oder darüber", so ein Marktteilnehmer. Die Bruttomarge sei mit 51,6 Prozent sehr hoch ausgefallen und könne im laufenden Quartal noch weiter steigen. Insgesamt sei der Ausblick bestätigt worden. Die Geschäftszahlen von ASML stützen auch andere Branchenwerte wie STMicro, die um 0,8 Prozent anziehen. Aixtron erholen sich um 0,6 Prozent. Für Technologiewerte geht es europaweit 1,8 Prozent nach oben.

Wer­bung

Dagegen stehen Aurubis mit einer Wandelanleihe von Salzgitter stark unter Druck. Der Kurs fällt um etwa 5,7 Prozent auf 109,10 Euro. Salzgitter stellt für den Wandler insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals zur Verfügung. Allerdings wurde der Umtauschpreis auf 145,80 Euro festgelegt, er liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs.

Vossloh verlieren 6,8 Prozent. Händler verweisen auf einen negativen Analystenkommentar. Oddo BHF hat die Aktie auf "Neutral" abgestuft von "Overweight". Für BASF geht es 1,6 Prozent nach oben. Nach der Verkaufsempfehlung durch Berenberg am Dienstag stützt nun eine Kaufempfehlung der Citi den Kurs.

Die Gewinnmitnahmen bei Rüstungswerten halten an. Hensoldt fallen um 2,2 Prozent, Leonardo um 1,4 Prozent. Rheinmetall verlieren 2,1 Prozent auf 1.800 Euro, damit verpufft die Kurszielerhöhung der Deutschen Bank auf 2.050 Euro. "Die Rüstungsaktien sind nach der Hausse technisch überkauft und fundamental nicht mehr billig", erläutert ein Marktteilnehmer.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.621,71 +1,3% 69,66 +13,4%

Stoxx-50 4.730,20 +0,6% 26,27 +9,2%

DAX 24.230,19 -0,0% -6,75 +21,7%

MDAX 30.012,77 -0,2% -61,89 +17,5%

TecDAX 3.648,18 +0,0% 1,77 +6,7%

SDAX 17.005,21 +0,0% 6,31 +25,9%

CAC 8.087,79 +2,1% 168,17 +7,3%

SMI 12.427,55 -0,1% -7,26 +7,2%

ATX 4.703,10 +0,1% 5,75 +28,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1627 +0,2% 1,1608 1,1591 +12,1%

EUR/JPY 176,04 -0,1% 176,13 175,98 +8,2%

EUR/CHF 0,9307 +0,1% 0,9297 0,9297 -0,9%

EUR/GBP 0,8704 -0,1% 0,8715 0,8719 +5,3%

USD/JPY 151,41 -0,2% 151,74 151,83 -3,2%

GBP/USD 1,3358 +0,3% 1,3320 1,3294 +6,4%

USD/CNY 7,1078 -0,1% 7,1150 7,1176 -1,3%

USD/CNH 7,1310 -0,1% 7,1406 7,1432 -2,7%

AUS/USD 0,6518 +0,5% 0,6486 0,6481 +4,8%

Bitcoin/USD 112.144,15 -0,9% 113.180,75 111.218,25 +22,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,27 58,27 0% 0,00 -18,2%

Brent/ICE 62,34 62,39 -0,1% -0,05 -16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.199,85 4.141,73 +1,4% 58,12 +56,6%

Silber 52,88 51,47 +2,7% 1,41 +78,3%

Platin 1.435,54 1.414,37 +1,5% 21,17 +61,5%

Kupfer 5,04 5,02 +0,4% 0,02 +22,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 07:44 ET (11:44 GMT)

