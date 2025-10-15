XETRA-SCHLUSS/DAX wenig bewegt - Rüstungsaktien konsolidieren weiter

DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,83 -0,7%Gold4.193 +1,2%
15.10.25 17:48 Uhr
DOW JONES--Während die europäischen Börsen von der Aussicht auf weiter fallende Zinsen in den USA profitiert haben, ist es am Mittwoch mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt leicht nach unten gegangen. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 24.181 Punkte. "Mehr als eine Fortsetzung der Stabilisierung nach dem erfolgreichen Test der 24.000er Marke war heute nicht drin", so CMC. Zurückhaltung habe auch vor der Veröffentlichung des sogenannten "Beige Book" der Federal Reserve am Abend geherrscht, einem der wenigen Konjunkturindikatoren, die in Zeiten des Shutdowns vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen könnten.

"Daneben beschäftigt die Anleger rund um den Globus die Frage, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht. Solange keine Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden und nach draußen dringen, besteht täglich die Gefahr neuer Provokationen aus dem Weißen Haus und/oder entsprechender Gegenwehr der Regierung in Peking", so CMC weiter. An der Wall Street dagegen rede man sich den Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften derweil schön und setze auf eine US-Notenbank, die das dadurch eventuell schwächere Wachstum mit Zinssenkungen schon kompensieren werde.

Nicht hilfreich für den DAX waren die Kursverluste von Schwergewicht Rheinmetall. Die Aktie büßte gleich 5,1 Prozent auf 1.745 Euro ein. Damit verpuffte eine Kurszielerhöhung der Deutschen Bank auf 2.050 Euro. "Die Rüstungsaktien sind nach der Hausse technisch überkauft und fundamental nicht mehr billig", erläuterte ein Marktteilnehmer. Renk brachen um 8,6 Prozent ein, während die Hensoldt-Aktie 5 Prozent verlor.

Daneben standen Aurubis mit einer Wandelanleihe von Salzgitter stark unter Druck. Der Kurs fiel um 6,5 Prozent auf 108,20 Euro. Salzgitter stellt für den Wandler insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals zur Verfügung. Allerdings wurde der Umtauschpreis auf 145,80 Euro festgelegt, er liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Aixtron gewannen dagegen 1,5 Prozent, gestützt von starken Geschäftszahlen von ASML.

Vossloh verloren 10,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen negativen Analystenkommentar. Oddo BHF hat die Aktie auf "Neutral" abgestuft von "Overweight". Für BASF ging es dagegen 2,3 Prozent nach oben. Nach der Verkaufsempfehlung durch Berenberg am Dienstag stützte nun eine Kaufempfehlung der Citi den Kurs.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.181,37 -0,2% +21,7%

DAX-Future 24.280,00 -0,5% +19,6%

XDAX 24.173,48 -0,5% +22,6%

MDAX 29.786,81 -1,0% +17,5%

TecDAX 3.658,60 +0,3% +6,7%

SDAX 16.874,35 -0,7% +24,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,17 +42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 22 18 0 3.077,1 43,4 3.217,2 44,8

MDAX 23 25 2 506,8 20,5 534,7 23,9

TecDAX 17 12 1 753,0 15,6 745,3 14,7

SDAX 25 42 3 112,4 7,0 100,8 7,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

