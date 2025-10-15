thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 12,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 12,84 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,01 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 694.006 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 13,35 EUR. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2024 Kursverluste bis auf 3,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,82 EUR an.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,281 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

