thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 11,60 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 11,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 11,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,71 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 349.974 Aktien.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,11 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,13 EUR am 04.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 73,05 Prozent wieder erreichen.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,82 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,281 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

