ThyssenKrupp Marine Systems kommt an die Börse
Werte in diesem Artikel
ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer thyssenkrupp Marine Systems (TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems)) wird morgen (Montag) erstmals an der Börse gehandelt. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang August beschlossen. Sie erhalten für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Zugeteilt wurde am Freitag.
TKMS ist aus der Kieler Wert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört die Werft zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards.
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8.300 Mitarbeiter./moe/DP/he
