Heute im Fokus
DAX stabilisiert sich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Muss Strategy bald BTC verkaufen? -- Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
thyssenkrupp Aktie

9,13 EUR +0,18 EUR +2,06 %
STU
Marktkap. 5,86 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

thyssenkrupp Hold

08:46 Uhr
thyssenkrupp AG
9,13 EUR 0,18 EUR 2,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Der für Thyssenkrupp zuständige Analyst Tommaso Castello favorisiert im Baustahlbereich SSAB und unter den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:46 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Schwankungen im Blick Mögliche Jahresendrally? Warum die TKMS-Aktie nach fulminantem Start unter Druck steht Mögliche Jahresendrally? Warum die TKMS-Aktie nach fulminantem Start unter Druck steht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht Abschläge
Dow Jones thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: thyssenkrupp Steel erreicht Einigung mit IG Metall
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX leichter
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit KursVerlusten
finanzen.net MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
