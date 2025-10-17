thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,87 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 11,87 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,41 EUR nach. Bei 11,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.470.854 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 73,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,82 EUR.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,281 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

