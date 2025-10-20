EUREX/Bund-Future knapp behauptet

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeigt sich wieder mehr Risikobereitschaft der Anleger. Nachdem die Anleihen am Freitag mit Nachrichten über Kreditausfälle bei US-Regionalbanken von der Flucht der Akteure in sichere Häfen profitierten, geben die Kurse nun wieder nach. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert vier Ticks auf 129,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,93 Prozent und das Tagestief bei 129,81 Prozent. Umgesetzt wurden rund 27.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 118,6 Prozent.

Datenseitig bleibt es zum Wochenbeginn ruhig, auch weil in den USA immer noch nicht klar ist, wann die überfälligen Statistiken veröffentlicht werden. Je länger der "Shutdown" andauert, desto weniger Klarheit besteht über den wahren Zustand der US-Wirtschaft. Positiv werten die Marktstrategen der Helaba, dass am Freitag die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht werden sollen.

October 20, 2025