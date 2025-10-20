DAX24.133 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Nach Kursverlusten: Anleger greifen wieder bei der D-Wave-Aktie zu

Aktien aus der Quantencomputerbranche gehören 2025 zu den größten Börsenstars. Am Freitag nahmen Anleger einige Gewinne mit - nur um sich zum Wochenstart wieder einzukaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
34,36 EUR 1,22 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• D-Wave-Aktie erholt sich nach Verlusten
• Quantencomputing bleibt ein Zukunftsmarkt mit großem Disruptionspotenzial
• Anleger warten gespannt auf die nächsten Quartalszahlen am 6. November

Die letzte Handelswoche endete schwach für den Quantencomputer-Pionier D-Wave Quantum. 5,26 Prozent verlor die Aktie an der NYSE. Doch die neue Handelswoche verspricht wieder erfolgreicher zu werden: Vorbörslich legt der Anteilsschein rund 5,32 Prozent zu und bügelt damit die Kursdelle vom Freitag wieder aus.

Quantencomputing-Sektor behält Zukunftspotenzial

Während konkrete Neuigkeiten zu D-Wave auch zum Start der neuen Woche Mangelware sind, unterstreichen Marktbeobachter weiterhin das langfristige Potenzial der Quantencomputing-Branche. Investoren warten hier besonders auf Durchbrüche und größere Industrieaufträge, die dem Sektor und D-Wave neuen Schwung verleihen könnten. Der Markt für Quantencomputing gilt sowohl in den USA als auch international als zukunftsträchtig, wobei D-Wave als etablierter Anbieter von dieser Entwicklung profitieren könnte.

Marktposition in der Nischentechnologie

D-Wave bleibt einer der wenigen direkten Investments in den Quantencomputing-Markt für Anleger. Branchenexperten betonen die strategische Bedeutung des Unternehmens in einem Technologiebereich, der langfristig erhebliches Disruptionspotenzial für verschiedene Industrien bietet.

Dennoch ist die Bewertung von D-Wave vielen Beobachtern ein Dorn im Auge, denn das Unternehmen arbeitet weiterhin nicht profitabel, verzeichnet aber starkes Wachstum. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse mit 15 Millionen US-Dollar auf einen neuen Rekordwert, unter dem Strich belief sich der Verlust aber dennoch auf 5,4 Millionen US-Dollar, womit das Minus höher ausgefallen war als am Markt erwartet. Insbesondere mit Blick auf die Profitabilität dürften Anleger daher dem 6. November entgegen fiebern, dann stehen die Zweitquartalszahlen von D-Wave zur Veröffentlichung auf der Agenda.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

