Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius geht weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht.
Werte in diesem Artikel
Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der Erlös soll im laufenden Jahr auf Konzernebene rund 7 Prozent zulegen, wie der vor kurzem aus dem DAX in den MDAX abgestiegene Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Das neue Ziel liegt im oberen Bereich der bisher in Aussicht gestellten Spanne. Bislang hatte Sartorius mit einem Anstieg um rund 6 Prozent mit einem Prognosekorridor von etwa plus und minus zwei Prozentpunkten gerechnet. Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Sartorius im laufenden Jahr jetzt von etwas mehr als 29,5 Prozent aus. Bislang hatte das Unternehmen einen Wert von rund 29 bis 30 Prozent angepeilt.
Sartorius-Aktien steigen - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'
Die Vorzugsaktien von Sartorius könnten am Donnerstag aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen.
Die Quartalsbilanz des Laborzulieferers und der leicht optimistischere Blick auf das laufende Jahr kamen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gut an. Um 3,5 Prozent auf 219,60 Euro ging es mit dem Kurs nach oben. Zuletzt hatte er zwischen etwa 210 und 218 Euro konsolidiert.
Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich Sartorius etwas besser geschlagen als angenommen. Die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr dürften nun leicht steigen.
