Merck-Aktie: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Nach dem jüngsten Konzernumbau sieht sich der Darmstädter Merck-Konzern für weiteres Wachstum gut aufgestellt.
Werte in diesem Artikel
Mittelfristig strebe das DAX-Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an, hieß es dazu am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung anlässlich des Kapitalmarktes. Die operative Marge will Merck mittelfristig um rund einen Prozentpunkt steigern, dieser Wert wird gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Verhältnis zum Umsatz. Wie viel Jahre die Mittelfristziele konkret umfassen, beziffern die Darmstädter nicht. Das bestätigte das Management auch die Ziele für das laufende Jahr.
"Wir setzen klar auf Wachstum und sind durch das Zusammenspiel von organischen Investitionen und gezielten Übernahmen von Unternehmen mit wegweisenden Lösungen bestens in attraktiven Märkten positioniert", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung. Im Juli hatte Merck mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für rund 3 Milliarden Euro die größte Übernahme im Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Auch die Laborsparte wurde jüngst mit Zukäufen gestärkt. Auf der Investorenveranstaltung will Merck im Tagesverlauf die weitere Strategie für seine drei Geschäftsbereiche darlegen.
