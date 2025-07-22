DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX zurückhaltend -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Nextracker: Neues Solarparksystem, neuer 750-Mio.-USD-Markt und ein neues Allzeithoch Nextracker: Neues Solarparksystem, neuer 750-Mio.-USD-Markt und ein neues Allzeithoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
229,60 EUR +17,50 EUR +8,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,01 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

13:21 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
229,60 EUR 17,50 EUR 8,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
263,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
235,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
229,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

13:21 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:41 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
09:46 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius vz. Neutral UBS AG
08.10.25 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
dpa-afx ROUNDUP/Nach gutem Quartal: Sartorius wird etwas optimischer - Aktie steigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Donnerstagmittag stark
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Sartorius ziehen an - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen