Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,01 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
263,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
235,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
229,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
253,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:21
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
