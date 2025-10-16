Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,2 Prozent auf 227,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 227,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 240,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.835 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 22,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,818 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,93 EUR je Aktie belaufen.

