Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Vormittag deutlich an

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,5 Prozent auf 234,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:07 Uhr 10,5 Prozent. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 235,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.234 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 24,52 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 29,19 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,50 EUR an.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient