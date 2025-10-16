DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Vormittag deutlich an

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,5 Prozent auf 234,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
192,00 EUR 24,20 EUR 14,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:07 Uhr 10,5 Prozent. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 235,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.234 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 24,52 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 29,19 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,50 EUR an.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:46Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:46Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

