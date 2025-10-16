DAX24.171 ±-0,0%Est505.627 +0,4%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.595 +0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX zurückhaltend -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro

16.10.25 12:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
229,60 EUR 18,40 EUR 8,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stk

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
13:21Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
12:41Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
09:46Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:21Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
12:41Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
09:46Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen