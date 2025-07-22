DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
Sartorius vz. Aktie

228,10 EUR +16,00 EUR +7,54 %
STU
Marktkap. 14,01 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

RBC Capital Markets

Sartorius vz Outperform

12:41 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
228,10 EUR 16,00 EUR 7,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
235,30 €		 Abst. Kursziel*:
6,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
228,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

13:21 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:41 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
09:46 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius vz. Neutral UBS AG
08.10.25 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Nachmittag an
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
dpa-afx ROUNDUP/Nach gutem Quartal: Sartorius wird etwas optimischer - Aktie steigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
