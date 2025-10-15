Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,01 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als vom Markt ausgefallen, habe jedoch seine Prognose ein wenig verfehlt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk des Diagnostikkonzerns insgesamt bezeichnete er als stark./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
235,30 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
236,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
253,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|09:46
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK