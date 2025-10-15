DAX 24.173 +0,0%ESt50 5.614 +0,2%MSCI World 4.308 +0,1%Top 10 Crypto 15,16 -0,4%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 94.948 -0,1%Euro 1,1655 +0,1%Öl 62,35 -0,2%Gold 4.231 +0,5%
Sartorius vz. Aktie

236,50 EUR +24,40 EUR +11,50 %
STU
Marktkap. 14,01 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Sartorius AG Vz.
236,50 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als vom Markt ausgefallen, habe jedoch seine Prognose ein wenig verfehlt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk des Diagnostikkonzerns insgesamt bezeichnete er als stark./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
235,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
236,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

09:46 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius vz. Neutral UBS AG
08.10.25 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Vormittag deutlich an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sartorius steigen - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'
EQS Group EQS-News: Sartorius schärft Prognose nach deutlich profitablem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten
finanzen.net Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mittags auf grünem Terrain
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
