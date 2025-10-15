Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 212,10 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 212,10 EUR nach oben. Bei 214,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.540 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 884,30 Mio. EUR im Vergleich zu 860,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

