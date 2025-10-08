ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius (Sartorius vz) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Sartorius vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Sartorius vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|23.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
