DAX24.386 ±0,0%Est505.606 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,87 -1,2%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Tesla, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro

08.10.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
215,80 EUR -6,60 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius (Sartorius vz) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:11Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen